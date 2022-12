Coupe du monde 2022 : Battu, le Maroc annonce la couleur pour la suite

La rédaction

Sensation de cette Coupe du monde 2022 au Qatar, le Maroc termine 4e après sa défaite (1-2) contre la Croatie ce samedi lors du match pour la troisième place. Si la déception est présente, Walid Regragui ne ressent que de la fierté envers ses joueurs, qui ont marqué l'histoire du football africain et de la Coupe du monde.

Cette défaite en petite finale semble presque anecdotique tant le Maroc a marqué de son empreinte cette Coupe du monde. En atteignant le dernier carré de la compétition, les Lions de l'Atlas avaient déjà réalisé un exploit unique tandis que Walid Regragui ne retient que du positif de ce Mondial et est apparu particulièrement fier de ses joueurs après la rencontre.

«Ils ont tout donné jusqu'à la dernière minute»

Le cœur, c'est ce qui aura marqué cette équipe marocaine durant toute la compétition, jusqu'à la petite finale où les hommes de Walid Regragui ont toutefois manqué de justesse technique, émoussé par cette longue compétition. Au micro de TF1 , le sélectionneur marocain a salué l'ensemble des performances de ses joueurs : « Je suis fier de mes joueurs, ils ont tout donné jusqu’à la dernière minute. On va apprendre de cette Coupe du Monde, il faudra revenir plus fort. On sera attendu. On est heureux, on est dans les quatre meilleures équipes du monde ».

Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre la Croatie https://t.co/AX1FMWudIR pic.twitter.com/HaTQb7K6rV — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

«Bravo à la Croatie»