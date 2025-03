La Ligue 1 de retour sur Canal+ : La solution trouvée !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, la Ligue 1 est diffusée par beIN SPORTS et surtout DAZN. Canal+, diffuseur emblématique du championnat de France, n'a même pas participé à l’appel d’offres. Selon Pierre Ménès, pour que la chaîne cryptée sauve le football français, il faudrait avant tout que Vincent Labrune quitte son poste.

Et si Canal+ redevenait diffuseur de la Ligue 1 ? Pour le moment, cela paraît assez fou, mais cela semble toutefois plus crédible avec l’arrêt de C8, qui fait économiser de l’argent à la chaîne cryptée, comme l’a révélé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. « Ce qui est évident, c’est que la fermeture de C8, même si Canal s’est battu pour l’empêcher, leur fait faire des économies. Le départ de Cyril Hanouna aussi fait faire des économies à Canal. Il me semble que son contrat était de 250M€ sur six ans, alors que le foot français, en l’état actuel, c’est 400M€ par an. Pour donner une idée de la balance. »

Canal+ : La Ligue 1 de retour «à condition que Labrune dégage» !

Le départ de Labrune inévitable ?

Canal+ va donc disposer de plus d’argent, mais quelque chose bloquera toujours le diffuseur emblématique de la Ligue 1 d’après Pierre Ménès. « Je pense que Canal n’a pas forcément les moyens de mettre une somme conséquente dans le foot français. L’envie, tant que Labrune sera là, je suis sûr qu’ils n’en ont pas envie. »

Un embouteillage avec le rugby

Depuis que Canal+ ne diffuse plus la Ligue 1, c’est le rugby qui a sa place le dimanche soir sur la chaîne numéro quatre. Selon Pierre Ménès, cela pourrait donc créer un embouteillage avec le football et donc possiblement la création d’une nouvelle chaîne. « La place dans la grille, avec le rugby en prime le dimanche soir, si c’est pour avoir du foot aussi… Ou alors, Canal ferait une chaîne totalement dédiée au foot dans son bouquet, qui serait peut-être payante, dépendamment ou indépendamment du reste de l’abonnement. Ce sont des tas de choses à évoquer, mais de toute façon, c’est quelque chose qui ne sera possible que si Labrune s’en va. »