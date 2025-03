«Le fléau», une star de l’OM se fait fracasser !

Thomas Bourseau

A l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood pourrait être ce qui se fait de mieux. Et ce, malgré le fait que son irrégularité soit préjudiciable à l’équipe de Roberto De Zerbi d’après le ressenti de Kevin Diaz. Le consultant de RMC a dénoncé le « fléau » du football moderne que représente bien Greenwood à ses yeux.

L’Olympique de Marseille n’a certainement pas semblé à court d’idées pendant le dernier mercato estival. Douze joueurs sont venus déposer leurs valises dans la cité phocéenne dont Mason Greenwood qui fut le transfert le plus onéreux pour 31,6M€ bonus compris. La star offensive du club marseillais a déjà 16 buts à son actif cette saison.

«Il est capable d'un coup de génie, mais il est aussi capable de disparaître pendant une heure»

Néanmoins, son inconstance ne laisse pas indifférent Kevin Diaz. Le consultant de RMC a même pointé du doigt le déséquilibre qu’il crée dans une équipe de par son style de jeu et son manque d'apport défensif. « Aujourd'hui Greenwood a énormément de qualité, beaucoup de potentiel, mais il manque de constance, il n'est pas assez bon dans l'équilibre qu'il apporte à une équipe, parce qu'il ne défend pas beaucoup. Il est capable d'un coup de génie, mais il est aussi capable de disparaître pendant une heure ».

«Pour l'OM, c'est un bon joueur, t'auras pas mieux»

L’Olympique de Marseille ne pourra cependant pas mettre la main sur un joueur « frisson » d’une classe supérieure à celle de Mason Greenwood comme Kevin Diaz l’a analysé dimanche soir après la victoire de l'OM face au FC Nantes (2-0) pendant l’After Foot. « Et malheureusement, c'est le fléau de tous ces joueurs qu'on dit « frisson », qui sont capables de disparaître pendant 90 minutes, ils sont bons une minute dans le match et on leur donne le trophée d'homme du match. Malheureusement, c'est le football d'aujourd'hui. Mais pour l'OM, c'est un bon joueur, t'auras pas mieux. C'est un mec qui doit être beaucoup plus influent dans le jeu ».