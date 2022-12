Coupe du monde 2022 : Le Maroc pose une réclamation, Regragui s'explique

Thibault Morlain

Eliminé par l'équipe de France aux portes de la finale de la Coupe du monde, le Maroc se sent lésé. Ainsi, après la défaite des Lions de l'Atlas (2-0), la fédération marocaine a déposé une réclamation contre l'arbitrage de la rencontre, estimant que deux penaltys avaient été oubliés face aux Bleus. En conférence de presse ce vendredi, Walid Regragui s'est expliqué.

Du côté du Maroc, on a visiblement en travers de la gorge le déroulé de la rencontre face à l'équipe de France. Si les Bleus se sont imposés (2-0), les Lions de l'Atlas estiment qu'ils auraient dû bénéficier de deux penaltys. En ce sens, la fédération marocaine a alors déposé une réclamation pour se plaindre des choix de l'arbitre suite aux erreurs face à la France.

« Quand il y a des erreurs d’arbitrage, c’est bien de le signaler »

Présent devant les journalistes ce vendredi, Walid Regragui n'a pas échappé aux questions concernant cette réclamation. Le sélectionneur du Maroc a alors expliqué : « La Fédération a fait ce qu’elle avait à faire. On n’oublie pas que la France a fait pareil avec la Tunisie alors qu’elle était qualifiée, comme toutes les fédérations font leur travail. Ça n’enlève rien à leur qualification. Mais quand il y a des erreurs d’arbitrage, c’est bien de le signaler. Surtout s’il y a erreur, c’est d’avoir donné un jaune à Sofiane. Si le penalty avait été sifflé, serions-nous en finale ? Ce n'est que de l’extrapolation. En tout cas, il y avait penalty, il faut le signaler ».

« Je pense qu’on a été lésé d’un penalty »