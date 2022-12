Coupe du Monde 2022 : Messi-Griezmann, un incroyable malaise révélé avant la finale

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En deux saisons passées ensemble, Lionel Messi et Antoine Griezmann n’auront gagné qu’une petite Coupe du Roi. Un maigre bilan qui s’explique en partie par les performances décevantes du Français avec la tunique catalane. Messi, lui, n’aurait même jamais compris pourquoi le Barça a lâché 120M€ pour s’offrir Griezmann.

A l’aube d’une finale de Coupe du monde où ils porteront chacun leur nation, Lionel Messi et Antoine Griezmann se souviendront peut-être d’une époque assez récente où ils défendaient les mêmes couleurs. Entre 2019 et 2021, le FC Barcelone a pu compter sur les deux gauchers. Une association alléchante sur le papier mais qui n’aura jamais rien donné de plus que des regrets.

120M€ pour Griezmann, Messi ne comprend pas

Antoine Griezmann ne s’est jamais intégré au Barça et Lionel Messi ne lui a pas vraiment facilité la tâche. Lorsque l’international français a refusé de rejoindre la Catalogne à l’été 2018, la pilule n’est pas passée auprès de l’Argentin. Griezmann débarquera finalement la saison suivante pour un montant de 120M€. D’après les informations du journal L’Equipe , Lionel Messi n’aurait jamais compris pourquoi le FC Barcelone a dépensé autant d’argent pour s’offrir un joueur qui avait refusé de venir lors du dernier mercato estival.

Mercato : Griezmann très mal accueilli par Messi après son transfert ? https://t.co/SYPqlaOGpD pic.twitter.com/z3SiMYrEmT — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Griezmann ne l’a jamais critiqué