Coupe du monde 2022 : Retournement de situation pour l'arrivée de Mourinho ?

Eliminé en quart de finale de Coupe du monde après sa défaite contre le Maroc, le Portugal a de nouveau échoué dans son rêve de premier sacre mondial. Une désillusion supplémentaire qui a précipité le départ de Fernando Santos, sélectionneur mythique de la Seleçeo das Quinas. Pour le remplacer, José Mourinho est évoqué et ce dernier n'exclut pas la sélection portugaise.

La stupeur était totale après l'élimination du Portugal en quart de finale contre la sensation marocaine, elle l'a également été à l'annonce du départ de Fernando Santos. Depuis, le nom de José Mourinho est régulièrement avancé pour succéder à l'ancien sélectionneur et l'entraîneur de l'AS Roma envisagerait sérieusement la possibilité de prendre la tête de la sélection nationale.

Mourinho se donne du temps

The Special One a entraîné dans les plus grands clubs européens et sa carrière n'est plus à présenter. Désormais, José Mourinho pourrait se lancer un nouveau défi en reprenant la tête de la sélection portugaise. Selon The Telegraph , le Portugais aurait décidé de se donner du temps avant de prendre sa décision, d'abord parce qu'il est encore sous contrat avec l'AS Roma, mais également parce que le poste de sélectionneur est complètement différent de celui d'entraîneur.

