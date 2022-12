PSG : Messi, Mbappé, Neymar... Ils rapportent gros après le Qatar

Pierrick Levallet

Le PSG était particulièrement bien représenté dans cette Coupe du monde au Qatar. 11 joueurs ont été sélectionnés par leurs sélections pour disputer le Mondial. De ce fait, la FIFA devrait envoyer une belle enveloppe à Luis Campos et au club de la capitale. Les cadres du PSG ont notamment rapporté gros.

La soirée a été magique pour certains, terrible de regrets pour d’autres. Ce dimanche, l’Argentine a été sacrée championne du monde aux tirs au but face à la France de Kylian Mbappé. À 35 ans, Lionel Messi a enfin soulevé le graal. Désormais, le Mondial est terminé et les joueurs vont retrouver leurs clubs respectifs. Et grâce à la compétition, le PSG devrait toucher le jackpot.

Plus de 3M€ dans les caisses du PSG grâce à la Coupe du monde ?

Comme le rapporte Le Parisien , le PSG va toucher un chèque d’un peu plus de 3,1M€ de la FIFA après la Coupe du monde. Le club de la capitale était l’équipe de Ligue 1 la plus représentée au Mondial avec 11 joueurs présents au Qatar. Et grâce à leur parcours en sélection, plusieurs cadres ont rapporté gros.

Neymar, Messi, Mbappé... Les cadres ont rapporté gros au Mondial

En effet, Neymar et Marquinhos, qui ont atteint les quarts de finale, ont rapporté près de 265 000€ chacun. Achraf Hakimi, lui, permet au PSG de toucher 300 000€ grâce à sa demi-finale avec le Maroc. Enfin, Lionel Messi et Kylian Mbappé permettent à la formation parisienne d’encaisser 700 000€. Même Angel Di Maria et Leandro Paredes, joueurs du PSG ces deux dernières années, ont rapporté de l’argent au club de la capitale. Luis Campos va pouvoir profiter d’une jolie enveloppe pour son mercato.