Mercato - PSG : Un vieux rêve de Mbappé brisé par le Real Madrid et Benzema ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un buteur de classe mondiale, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Marcus Rashford. D'autant que l'international anglais voit son contrat avec Manchester United prendre fin en juin prochain. Kylian Mbappé militerait pour sa venue à Paris, mais le Real Madrid pourrait bien plomber ce transfert. Il penserait à lui pour succéder à Karim Benzema.

Lié jusqu'en juin prochain avec Manchester United, Marcus Rashford sera l'un des acteurs des prochaines sessions de transferts. Pour l'heure, l'international anglais n'a pas prolongé son contrat avec les Red Devils et le scénario d'un départ en fin de saison se précise.

Mercato - PSG : Une offre colossale est dégainée pour Rashford https://t.co/uQxoFm5xpb pic.twitter.com/SHhHBVqyxP — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Mbappé voudrait Rashford au PSG

Comme le confirment plusieurs médias, le PSG souhaite le recruter pour épauler Kylian Mbappé. Ce dernier aurait validé cette piste et aurait même téléphoné à Rashford l'été dernier pour lui demander de venir selon les informations de L'Equipe.

Le Real Madrid pense à lui pour succéder à Benzema