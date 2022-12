Mercato - OM : Cristiano Ronaldo a discuté avec l’OM, la bombe est lâchée

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Cristiano Ronaldo est un joueur libre de tout contrat. Remercié par Manchester United, le Portugais est donc à la recherche d’un nouveau club, lui qui était annoncé il y a quelques mois à l’OM. Les rumeurs se sont enflammées à ce propos, mais Pablo Longoria s’était empressé de dire qu’il n’y avait rien avec Cristiano Ronaldo. Un discours bien différent de celui de Basile Boli…

Lors du dernier mercato estival, du côté de l’OM, les supporters de sont mis à rêver d’une incroyable arrivée de Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais souhaitait quitter Manchester United, une opération avait été lancée sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RonaldOM. Ça s’était ainsi enflammé à propos d’un transfert du quintuple Ballon d’Or, obligeant alors Pablo Longoria a multiplié les démentis. « Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations... Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l'équipe mais avec une stabilité financière. C'est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. Je dis qu'on est loin de ça, du recrutement de grandes stars. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif », expliquait-il encore récemment à propos de Cristiano Ronaldo.

Mercato : Un chantier surprise se présente pour l'OM https://t.co/3TPFkNTgeK pic.twitter.com/m3bKS9S2Rl — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM »

A en croire Pablo Longoria, Cristiano Ronaldo n’aurait donc jamais été une piste pour l’OM. Mais voilà que Basile Boli, ambassadeur du club phocéen, est venu lâcher une bombe à propos du Portugais. En effet, pour NW Sport TV , il a assuré : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille, il aurait apporté quelque chose au championnat de France. On espère pour lui qu'il va trouver un bon club ».

« Dans un championnat de France, il a encore de quoi donner des frissons »