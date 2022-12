Deschamps, Mbappé… Toutes les infos mercato du 19 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Deschamps décidera en janvier pour son avenir en équipe de France

Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe de France contre l'Argentine, Didier Deschamps ne sait pas encore s'il restera à la tête des Bleus. Le sélectionneur national a annoncé dimanche au terme de la rencontre qu'il s'entretiendrait avec Noël Le Graët en janvier, et son agent Jean-Pierre Bernès a confirmé la tendance au micro de RMC Sport : « C’est une décision importante. Ça concerne son avenir. C’est une décision très personnelle. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. Début janvier, comme il l’a annoncé, il verra le président Le Graët pour lui annoncer sa décision. Je crois qu’il faut un temps pour tout. C’est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court. Ça ne se fait pas à la légère, dans un stade, après une finale et un tel scénario. C’est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu’il la prendra en temps voulu. C’est lui qui est maitre de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre », a indiqué Bernès.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le Real Madrid de retour à la charge pour Mbappé ?