 Mercato - PSG : Le Qatar va dérouler le tapis rouge à Messi, l’heure de vérité approche

Thomas Bourseau

Septuple Ballon d’or, Lionel Messi est désormais champion du monde en plus. Pour ce qui est de son éventuelle prolongation de contrat au PSG, les discussions vont avoir lieu incessamment sous peu. Mais les dés ne sont pas encore jetés. Explications.

Lionel Messi se trouve à une période charnière de sa fin de carrière. Alors qu’il va entrer dans les six derniers mois de son contrat au PSG, le septuple Ballon d’or vient tout juste d’être sacré champion du monde au Qatar avec l’Argentine. La Coupe du monde, l’unique trophée qui lui échappait depuis ses débuts en tant que professionnel. Et maintenant ?

Discussions avec le PSG dès son retour en France

Sur son compte Twitter , Ben Jacobs s’est attardé sur la suite des opérations dans le feuilleton Lionel Messi. Dès son retour dans l’hexagone après la coupure, l’attaquant du PSG discutera immédiatement avec le club de la capitale d’une éventuelle prolongation de contrat. Le plan du PSG serait de lui offrir une année supplémentaire sèche et une saison optionnelle en plus. Le Paris Saint-Germain serait en pole position dans le feuilleton Lionel Messi et ne le saurait que trop bien.

Coupe du monde 2022 : Messi, Mbappé... Al-Khelaïfi tire le bilan https://t.co/qLpY1W8Z4G pic.twitter.com/agmiv0HY2b — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

L’Inter Miami prépare une opération XXL en prévision de 2026

De son côté, l’Inter Miami qui tente de l’attirer en Major League Soccer depuis à présent deux ans, ferait pression en coulisse au point où des sources qualifieraient cette opération de réaliste et surtout en vu du Mondial qui se disputera aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026.

Messi n’a pas encore tranché

Néanmoins, Lionel Messi n’aurait à ce jour pris aucune décision en ce qui concerne la suite de sa prolifique carrière. En outre, le septuple Ballon d’or n’aurait donné sa parole à aucun club. Le PSG est serein et prévoit de bouger ses pions dans les prochains jours ou prochaines semaines. Le décor est planté.