Coupe du monde 2022 : Lionel Messi sacré, Dani Alves lui lâche un énorme message

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Auteur d’un doublé en finale de Coupe du monde, Lionel Messi a contribué au sacre de l’Argentine face à l’équipe de France. Élu meilleur joueur du tournoi, l’attaquant du PSG a remporté le seul trophée manquant de sa carrière. Après le sacre de la Pulga, Dani Alves s’est enflammé pour son ancien coéquipier.

C’est le couronnement qu’il attendait. Battu en finale en 2014, Lionel Messi avait une dernière opportunité de remporter la Coupe du monde, c’est désormais chose faite. Au terme d’un match exceptionnel, l’Argentine s’est imposée aux tirs au but face à l’équipe de France. Auteur d’un doublé, Lionel Messi a été élu meilleur joueur du tournoi.

Messi a remporté le seul trophée manquant de sa carrière

A 35 ans, l’attaquant du PSG vient donc de décrocher le dernier trophée qui manquait à son palmarès bien garni. Après le succès de l’Albiceleste, les messages ont été nombreux pour Lionel Messi.

« Cette putain de Coupe du monde te voulait »