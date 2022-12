Coupe du Monde 2022 : Le Qatar a fait polémique, Al-Khelaïfi monte au créneau

La rédaction

La Coupe du Monde s’est conclue ce dimanche par le sacre de l’Argentine aux tirs au but face à l’Équipe de France. Pour autant, le Mondial a longuement été critiqué en dehors des terrains suite aux nombreux scandales liés au Qatar. Au terme de cette compétition, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a souhaité faire un bilan.

Entre son attribution litigieuse ou encore son non-respect des droits humains, ce Mondial était au coeur des polémiques. Tout au long de la préparation, mais aussi durant la compétition, Nasser Al-Khelaïfi n’a cessé de défendre son pays. Il a d’ailleurs voulu faire un bilan au terme de cette Coupe du Monde.

Coupe du Monde 2022 : Messi et le Qatar au coeur d'une nouvelle polémique https://t.co/dERiODQsxI pic.twitter.com/HYzRMTFth4 — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« Je ne peux pas être plus fier que maintenant »

Lors d’un entretien accordé au Figaro , Nasser Al-Khelaïfi a souhaité faire le bilan de cette Coupe du Monde. Le président du PSG est notamment revenu sur la finale, qu’il estime que c’est la plus belle de l’histoire de la compétition. « Je ne peux pas être plus fier que maintenant. J'ai parlé avec tout le monde, tous les joueurs, et c'est la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du monde. On ne peut pas imaginer plus que ça ! C'est une finale magnifique. »

« Je suis sûr que c'était la meilleure Coupe du Monde de l'histoire »