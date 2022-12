Mercato : L'énorme annonce du Real Madrid sur l'avenir de Ronaldo

La rédaction

Si Lionel Messi est devenu champion du monde ce dimanche, remportant alors l'unique titre manquant à sa carrière, la situation de son éternel rival Cristiano Ronaldo est bien différente. Eliminé en quart de finale par le Maroc et désormais sans club, l'avenir du numéro 7 portugais interroge, alors que Carlo Ancelotti estime que les offres actuelles ne lui correspondent pas.

«Il veut toujours concourir au plus haut niveau»

Dans des propos rapportés par Bernabeu Digital , Carlo Ancelotti a comparé la situation des deux légendes et s'est exprimé sur l'avenir de CR7 : « Messi clôture sa carrière avec la Coupe du monde, CR7 la clôture d'une manière différente, mais c'était quand même extraordinaire. Surtout ici, à Madrid, il restera à jamais dans le cœur des supporters. Je ne sais pas ce qu'il fera à l'avenir, il veut toujours concourir au plus haut niveau et je ne pense pas que le monde arabe lui convienne à cet égard », a confié le tacticien italien.

Quelles options pour Ronaldo ?

Alors que Cristiano Ronaldo souhaite encore performer au plus haut niveau, et donc en Europe, sur le vieux continent, le Portugais ne semble plus vraiment attirer les grands clubs. Libre sur le marché des transferts depuis la rupture de son contrat par Manchester United, des écuries saoudiennes et qataries (Al Sadd et Al Nassr) se sont manifestées. Malgré des contrats mirobolants, Cristiano Ronaldo ne semble pas intéressé. Assurément, ce dossier va agiter le mercato hivernal en janvier tandis que Cristiano Ronaldo est désormais âgé de 37 ans.