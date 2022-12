Coupe du monde 2022 : Pelé rend un vibrant hommage à Messi et Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont rendus coup pour coup ce dimanche en finale de la Coupe du monde. Le Français a été auteur d'un triplé tandis que l'Argentin a inscrit un doublé, décrochant par la même occasion son premier Mondial. Les deux stars du PSG ont été félicités par le Roi Pelé.

En finale du Mondial pour la seconde fois de sa carrière, Kylian Mbappé avait l'occasion de se rapprocher un peu plus de Pelé et ses 3 couronnes. Or, Lionel Messi en a décidé autrement et il est venu ajouter le seul trophée manquant à son incroyable palmarès. Un pas de plus dans l'histoire du football qui méritait bien un bel hommage du Roi Pelé.

Équipe de France : Absent au Qatar, Pogba prend une décision fracassante pour son avenir https://t.co/cAweMam0VS pic.twitter.com/hwx5XUdFhH — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

«Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle»

Le Brésilien Pelé a tenu à féliciter Messi et Mbappé sur les réseaux sociaux après ce match de légende. « Aujourd'hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours, d'une manière passionnante. Messi a remporté sa première Coupe du monde, comme sa trajectoire le méritait. Mon cher ami Mbappé a marqué quatre buts en finale (trois en 2022, un en 2018). Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l'avenir de notre sport » a écrit Pelé.

«C'est formidable de voir l'Afrique briller»