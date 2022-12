Coupe du monde 2022 : Coman, Tchouaméni... Après la défaite, des insultes racistes sont dénoncées

Après la défaite en finale de la Coupe du monde 2022, des joueurs de l’équipe de France ont été victimes de graves insultes à caractère raciste. C'est le cas de Randal Kolo Muano, Aurélien Tchouaméni et Kinglsey Coman, dont le club n’a pas tardé à réagir pour condamner ces dérives.

Comme un air de déjà-vu. Après l’élimination de l'équipe de France lors du dernier Euro, Kylian Mbappé a annoncé avoir été la cible d’insultes racistes après son penalty raté face à la Suisse, trainant la question devant les tribunaux. Mais cela ne semble pas avoir fait changer les choses, puisqu’alors que le Mondial du Qatar referme ses portes une nouvelle polémique menace d’éclater...

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9