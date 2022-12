Coupe du monde 2022 : Messi fait tomber Mbappé, la FIFA s’enflamme totalement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour la troisième fois de l’histoire, l’Argentine a été sacrée championne du monde. Après son succès aux tirs au but face à l’équipe de France d’un Kylian Mbappé encore brillant, l’Albiceleste a pu célébrer Lionel Messi, sa légende. Gianni Infantino, le président de la FIFA, considère cette finale comme « la plus belle de l’histoire ».

L’affiche avait tout pour plaire, cela n’a pas manqué. L’Argentine est finalement venue à bout de l’équipe de France aux tirs au but au terme d’une rencontre exceptionnelle. Lionel Messi, auteur d’un doublé, vient donc remporter sa première Coupe du monde alors que Kylian Mbappé, qui a inscrit un triplé, échoue aux portes d’un deuxième sacre. Un dénouement impensable alors que l’Argentine semblait maîtriser son sujet à 2-0.

Messi triomphe, Mbappé brille

Mais grâce à Kylian Mbappé, les Bleus ont eu les ressources pour revenir au score à deux reprises. Jusqu’au bout, le suspense de cette rencontre aura été incroyable. Et Gianni Infantino, le président de la FIFA, ne manque pas d’adjectifs pour qualifier cette finale.

Équipe de France : Macron console Mbappé, il se fait détruire https://t.co/ZkuAOiSFEV pic.twitter.com/nSit40jqgO — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« Une finale incroyable, la plus belle de l’histoire »