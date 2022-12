Mercato - PSG : Après le Mondial, Le Graët prend position pour l'avenir de Mbappé

La rédaction

La déception est immense pour Kylian Mbappé après la défaite en finale de Coupe du monde contre l'Argentine. Un match où le numéro 10 français aura été tout simplement monstrueux, auteur d'un triplé et premier buteur lors de la séance de tirs au but. Le Parisien termine également meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations tandis que Noël Le Graët a été dithyrambique à son sujet.

C'est une finale qui restera gravée dans les mémoires, par son scénario fou, par le duel Messi-Mbappé qui a tenu toutes ses promesses, et par le triplé historique du Français en finale de Coupe du monde. Malgré cette performance XXL, cela n'a pas suffit pour que les Bleus s'imposent.

Le Graët encense Mbappé et lui demande de rester en France

Après la finale perdue contre l'Argentine, Noël Le Graët s'est confié sur Kylian Mbappé, et lui a demandé de rester en Ligue 1. « On a joué des matchs de haut niveau, on a une belle équipe, qui est jeune, très jeune. Mbappé met 4 penalties (trois dans le jeu, une dans la séance), il va très vite et est très fort. C'est l'homme de demain. mais même d'aujourd'hui. Je l’invite à rester en Ligue 1» , a-t-il confié à RMC .

Coupe du monde 2022 : Mbappé perd face à l’Argentine, l'énorme geste de Macron https://t.co/SgVojF2fa6 pic.twitter.com/AGopOAiB9H — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Une finale légendaire

Jusqu'ici, un seul joueur (Geoff Hurst) avait réalisé l'exploit d'inscrire un triplé en finale de Coupe du monde. Alors que la France était largement dominée, la lumière est de nouveau venue de Kylian Mbappé, héroïque jusqu'au bout, puisqu'il a concrétisé son pénalty lors de la séance de tirs au but. Le PSG devrait profiter de sa grande forme, même si certaines rumeurs évoquent un possible départ en 2023.