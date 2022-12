Transferts - PSG : Al-Khelaïfi doit gérer un nouveau souci sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une très bonne Coupe du Monde avec l’Angleterre, Jude Bellingham est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG et du Real Madrid. Et malgré la volonté d’Al-Khelaïfi de le faire venir au Parc des Princes, Manchester United a fait une entrée fracassante dans ce dossier qui risque d’être très animé.

« Jude Bellingham ? Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB », confiait récemment Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, affichant donc son intérêt pour Jude Bellingham.

Bellingham, nouvelle attraction du mercato

Il faut dire que le milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui a réalisé une excellente Coupe du Monde avec l’Angleterre, affole déjà le mercato avec cet intérêt du PSG donc, mais également celui du Real Madrid. Et la liste des prétendants ne s’arrête pas là pour Bellingham.

Transferts - PSG : Une affaire en or se présente pour le Qatar sur le mercato https://t.co/4VFGrwO2Od pic.twitter.com/UlXBqmll8x — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Manchester United débarque sur le dossier