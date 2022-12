Mercato - PSG : La prochaine destination de Bellingham déjà connue ?

Amadou Diawara

Comme annoncé par Nasser Al-Khelaïfi, le PSG veut s'offrir les services de Jude Bellingham, qui réalise des merveilles au Borussia Dortmund et avec la sélection anglaise. Toutefois, le club emmené par Christophe Galtier serait en concurrence avec Manchester United, City et Liverpool pour le crack de 19 ans. D'ailleurs, les Citizens et les Reds seraient actuellement en pole position pour le transfert de Jude Bellingham.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham aurait tapé dans l'oeil de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président du PSG a fait clairement savoir qu'il voulait voir la pépite anglaise de 19 ans fouler la pelouse du Parc des Princes dans un avenir proche.

Mercato - PSG : Le Qatar revient à la charge pour Ousmane Dembélé https://t.co/cThBT7DWGG pic.twitter.com/9sSF3MwUMt — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Jude Bellingham a la cote en Premier League

« Jude Bellingham ? Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB », a confié Nasser Al-Khelaïfi il y a une dizaine de jours. Toutefois, le président du PSG serait soumis à une lourde concurrence pour le transfert de Jude Bellingham.

Un transfert à Manchester City ou à Liverpool pour Bellingham ?