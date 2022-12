Mercato - PSG : Al-Khelaïfi confirme, il veut un crack de la Coupe du monde

Toujours à la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le PSG a coché le nom de Jude Bellingham. Étincelant avec le Borussia Dortmund et la sélection anglaise, le joueur de 19 ans devrait partir du BvB en 2023. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, s’est exprimé sur la situation de Bellingham.

Le PSG a fait venir du monde au milieu l’été dernier et ce n’est sûrement pas fini. En vue du prochain mercato estival, Luis Campos explore déjà plusieurs pistes, dont Jude Bellingham. Rayonnant avec le Borussia Dortmund, l’international anglais est peut-être le meilleur joueur des Three Lions depuis le début de la Coupe du monde.

S’il est suivi par le PSG, Jude Bellingham intéresse également Manchester City, le Real Madrid ou encore Liverpool. Présent au Qatar pour la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a été interrogé sur Jude Bellingham.

PSG president Nasser Al Khelaifi on Jude Bellingham: “Amazing player. He’s one of the best in the World Cup. He’s calm, confident… everybody wants him - so I’m not gonna hide it”, tells @SkySportsPL. 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PSG“I respect Dortmund, so who wants Bellingham has to speak with BVB”. pic.twitter.com/ym7q9PMHH8