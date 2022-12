Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a été recalé pour un gros transfert

Arthur Montagne

Impressionnant avec le PSV Eindhoven, son club formateur, Memphis Depay affole l'Europe en 2015 et son transfert fait grandement parler. L'attaquant néerlandais, alors âgé de 21 ans, va finalement rejoindre Manchester United pour environ 35M€. Et pourtant, le PSG a bel et bien tenté sa chance.

Depuis quelques années, les Pays-Bas ont pris l'habitude de sortir quelques jeunes joueurs qui affolent le mercato européen. Le dernier en date se nomme Cody Gakpo, qui brille à la Coupe du monde, et qui est suivi par de nombreux grands clubs. Mais avant lui, c'est un autre attaquant du PSV Eindhoven qui attise les convoitises. En 2015, Memphis Depay est effectivement très impressionnant.

Le PSG voulait Depay

Et c'est tout naturellement que la plupart des grands clubs européens se l'arrachent. A commencer par le PSG comme le rappelle L'EQUIPE dans ses colonnes. Néanmoins, c'est finalement Manchester United qui va rafler la mise pour environ 35M€. « J’ai dû prendre les choses en main parce qu’il aurait signé pour le PSG », avait alors déclaré Louis Van Gaal, alors manager des Red Devils .

Le PSV avait un accord avec le PSG