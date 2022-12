Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Al-Khelaïfi avec cette cible brûlante

Amadou Diawara

Comme l'a annoncé ouvertement Nasser Al-Khelaïfi, le PSG souhaite boucler le transfert de Jude Bellingham, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund. Toutefois, le club de la capitale serait contraint de se frotter à un nouvel adversaire de taille pour le recrutement du crack anglais de 19 ans : Manchester United.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund et de l'Angleterre ces derniers mois, Jude Bellingham a tapé dans l'oeil du PSG. Comme l'a révélé Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale est sur les traces du crack de 19 ans et aimerait boucler son transfert.

Manchester United veut s'offrir Jude Bellingham à l'été 2023

« Jude Bellingham ? Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB » , a confié Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, il y a une dizaine de jours.

Manchester United propose un rôle clé à Jude Bellingham