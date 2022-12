Mercato - PSG : La date est fixée pour le transfert de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La prestation stratosphérique de Kylian Mbappé ce dimanche n'est pas passée inaperçue en Espagne, et notamment au Real Madrid. A en croire la presse ibérique, la formation merengue serait prête à revenir à la charge dans ce dossier. Et selon certains observateurs, son départ du PSG pourrait avoir lieu en 2024, après les Jeux Olympiques de Paris.

Auteur d'un triplé en finale du Mondial, face à l'Argentine (3-3, 4-2, t.a.b) Kylian Mbappé rentre un peu plus dans la cour des très grands, même si le trophée lui a échappé. Il est le premier joueur à inscrire un triplé depuis 1966, et le festival de Sir Geoff Hurst. Sa prestation de ce dimanche a fait l'unanimité et a été saluée par l'ensemble des journalistes et notamment en Espagne. Pays qui rêve d'accueillir Mbappé à l'issue de son aventure au PSG.

Équipe de France : Après le triomphe de Messi, Mbappé se fait encore clasher https://t.co/jkBXU8gnZC pic.twitter.com/MvZ3cNBdj8 — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Mbappé disposé à quitter le PSG ?

Selon Sport et Relevo , le Real Madrid rêverait toujours de l'accueillir dans les prochains mois. Surtout que Mbappé se serait expliqué avec Florentino Perez. Selon Sport, l'international français aurait même communiqué sa décision à ses dirigeants. « Le président du Real lui a pardonné au téléphone après le non-transfert. Il a montré son grand cœur » confie Tomas Roncero, journaliste pour As. En quittant le PSG, Mbappé souhaite passer un cap dans sa carrière et se donner les moyens de remporter la Ligue des champions, mais aussi certains trophées individuels comme le Ballon d'Or.

Un transfert en 2024 pour Mbappé ?