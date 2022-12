Mercato : Une collaboration entre Neymar et Ancelotti ? La réponse tombe

Thomas Bourseau

En raison du changement de sélectionneur requis pour le Brésil avec le départ de Tite, Carlo Ancelotti a été annoncé comme éventuel successeur. Cependant, il jure fidélité au Real Madrid.

Carlo Ancelotti a fait des merveilles pour son retour sur le banc de touche du Real Madrid à l’été 2021. Dès son premier exercice, le technicien italien est parvenu à rafler une Ligue des champions et une Liga. Pendant le Mondial au Qatar qui a fermé ses portes dimanche soir en sacrant l’Argentine, des sélectionneurs ont vu leurs aventures prendre fin avec leurs fédérations respectives. Et c’est notamment le cas de Tite avec le Brésil.

La presse brésilienne évoque une nomination d’Ancelotti à la tête de la Seleçao

Dernièrement, UOL Esporte évoquait le nom de Carlo Ancelotti pour remplacer Tite à la tête de l’équipe première brésilienne. Pire, le média auriverde affirmait que l’entraîneur du Real Madrid serait prêt à mettre un terme à son contrat avec le club merengue qui court jusqu’en juin 2024 si cela lui permettait de prendre la relève de la Seleçao à la prochaine intersaison. Une information démentie par Marca . Cependant, une collaboration entre Neymar et Ancelotti au Brésil continue de faire parler dans les médias.

«Si le Real Madrid ne me fait pas partir, je ne bougerai pas»