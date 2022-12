Transferts : Lassé du mercato de Ronaldo, il pousse un coup de gueule

La rédaction

À 37 ans, Cristiano Ronaldo est libre sur le marché des transferts. Après sa désillusion lord du Mondial suite à l'élimination du Portugal en quart de finale contre le Maroc, le numéro 7 portugais était dévasté. Désormais, la priorité de ce dernier est de retrouver un club, et ça ne sera visiblement pas au Sporting Portugal.

En pleine Coupe du monde, Manchester United a rompu le contrat de Cristiano Ronaldo. Désormais sans club, le Portugais s'active à retrouver un nouveau challenge. S'il compte toujours performer en Europe, il n'est pour l'instant pisté que par des clubs exotiques, notamment Al-Nassr et Al Sadd.

Un retour au Sporting enterré

Un temps envisagé, le retour aux sources de Cristiano Ronaldo ne semble pas d'actualité. Après la victoire du Sporting Portugal contre Braga en Coupe de la Ligue, l'entraîneur du club lisboète a poussé un coup de gueule après avoir été interrogé sur un potentiel retour de CR7 : « Ronaldo était au Qatar, ils avaient la possibilité de lui demander et ils ne l'ont pas fait. On m'a demandé 500 fois et j'ai déjà répondu », a balancé Ruben Amorin dans des propos rapportés par Onze Mondial .

Mercato - PSG : Neymar, Campos... Le Qatar s’active pour ce transfert https://t.co/rTTs9mYvTb pic.twitter.com/qHlA25G9a1 — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Quel avenir pour CR7 ?

Alors qu'il attend toujours des offres de clubs européens, Al-Nassr aurait renouvelé son offre avec un salaire de 200M€/an jusqu'en 2025 pour Cristiano Ronaldo. Si le Portugais avait démenti un accord avec le club saoudien durant le Mondial, un départ au sein de cette écurie semble être la piste la plus probable pour l'heure.