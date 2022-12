Transferts : Révélation inattendue sur le mercato de Cristiano Ronaldo

Avant de rompre son contrat, Cristiano Ronaldo avait déjà essayé de quitter Manchester United cet été. Le Portugais voulait disputer la Ligue des champions et aurait donc sondé de nombreux clubs sur le marché. Une équipe inattendue a d'ailleurs révélé qu'on lui avait bien proposé l'attaquant de 37 ans il y a quelques mois.

Manchester United ne s’étant pas qualifié pour la Ligue des champions à l’issue de la saison dernière, Cristiano Ronaldo a essayé de partir dès cet été. L’attaquant de 37 ans aurait été proposé à une multitude de clubs qui disputent la prestigieuse compétition européenne, sans succès. Un club inattendu vient d’ailleurs de dévoiler que Cristiano Ronaldo avait essayé de les rejoindre.

Cristiano Ronaldo was linked with Eintracht Frankfurt a few months ago. #SGE CEO Axel Hellmann says Dazn: „He was even offered to us.“ And Philip Holzer, chairman of @Eintracht supervisory board, adds: „I have the feeling he was offered to every Champions League club.“ ⚫️⚪️