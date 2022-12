Mercato : Une réunion au sommet confirmée pour Cristiano Ronaldo

Depuis sa rupture de contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est sans club. Le Portugais aimerait rebondir en Europe, mais les options s’épuisent sur le marché. Jusqu’à présent, seul Al-Nassr s’est manifesté pour recruter le quintuple Ballon d’Or. Et une réunion entre les deux parties devrait avoir lieu dans les jours qui suivent.

En pleine Coupe du monde, Manchester United a officialisé son divorce avec Cristiano Ronaldo. Depuis, l'attaquant de 37 ans est sans club. Le Portugais aurait une priorité pour son avenir : rebondir en Europe. Cependant, le quintuple Ballon d'Or est à court d'option sur le marché des transferts. Seul Al-Nassr se serait réellement manifesté pour Cristiano Ronaldo jusqu'à présent. Et on devrait être fixé prochainement pour son avenir.

Il y a quelques jours, le journaliste Rudy Galetti révélait qu’une réunion était prévue entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr pour discuter d’un éventuel transfert. Le Portugais aurait reçu une offre de contrat jusqu’en 2025 rémunéré à 200M€ par an avec quelques bonus en prime. Et cette rencontre semble se confirmer au fil des jours.

Everything confirmed: #CR7 is in Dubai and he will meet soon #AlNasr to discuss in detail the proposal. The offer on the table was increased by 🇸🇦 club to $200m/year + bonuses until 2025. Evolving situation.