Mercato : Attendu au Brésil, Ancelotti lâche une réponse fracassante à Neymar

L'heure est aux changements au Brésil après l'élimination de l'équipe dès les quarts de finale du Mondial. En place durant la compétition, Tite a annoncé son départ après la défaite face à la Croatie. Pour le remplacer, la Fédération brésilienne de football penserait à Carlo Ancelotti, qui s'est prononcé sur son avenir au Real Madrid ce mardi soir.

La Coupe du monde au Qatar va laisser des traces, notamment au Brésil. Eliminée par la Croatie dès les quarts de finale de la compétition, l'équipe sud-américaine va devoir se relever pour préparer la Copa America 2024. Mais qui dirigera la sélection de Neymar durant la compétition ? En place au Qatar, Tite a annoncé son départ et le nom de Carlo Ancelotti revient dans la presse brésilienne. Cela tombe bien puisque le technicien italien a abordé le sujet lors d'une cérémonie organisée par As ce mardi soir.

« Je suis très heureux, je veux rester »

Questionné par le quotidien espagnol, Carlo Ancelotti a fait le point sur son avenir au Real Madrid. « Mon avenir ? Je ne sais pas, aussi longtemps que possible. Je suis très heureux, je veux rester » a-t-il déclaré, avant d'être relancé par un journaliste. Il ne ferme pas la porte à une séléction, même si le club espagnol demeure sa grande priorité.

« Peut-être qu'à la fin de ma carrière, je penserai à une équipe nationale, mais... »

« Je me sens très bien à Madrid, vraiment. Le travail de l'entraîneur est comme ça, on ne sait jamais quand on va s'arrêter. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne quitterais jamais Madrid. Peut-être qu'à la fin de ma carrière, je penserai à une équipe nationale, mais j'aime avoir une relation avec les joueurs tous les jours » a déclaré Ancelotti.

