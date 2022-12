Transferts - PSG : Messi de retour au Barça ? La réponse tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi sera libre de choisir son prochain club. Cependant, le PSG insiste pour le conserver et à l’heure actuelle, Paris serait toujours l’option la plus crédible. Même si l’Inter Miami et le FC Barcelone ont été annoncés parmi les prétendants, il n’y aurait eu aucune avancée significative.

« Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du Monde. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du Monde ». A l’issue de la finale de la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi a clairement affiché les plans du PSG avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Cependant, pour l’Argentin, la situation s’annonce plus compliquée puisqu’il sera en fin de contrat à l’issue de cette saison.

Le PSG est confiant pour Lionel Messi

Et les prétendants ne manquent pas. Depuis plusieurs semaines, il est question d’un retour au FC Barcelone ou encore d’un départ à l’Inter Miami. Le PSG, sûr de ses forces, ne prend pas peur et continue de s’activer dans les négociations. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale avance bien au niveau des prolongations et celle de Lionel Messi serait également en bonne voie. De là à écarter toutes les autres options ?

Coupe du monde 2022 : Argentine, Maradona... L’émouvant message de Messi https://t.co/zkM9mvYuwM pic.twitter.com/S3NcqZjhFD — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Il n’y a eu aucune négociation avec le Barça