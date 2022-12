Mercato - PSG : Mondial, Messi… La terrible confidence du Real Madrid sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole n'en démord pas. Malgré sa récente prolongation au PSG, Kylian Mbappé aurait l'intention de réclamer son départ à la fin de la saison, et le Real Madrid serait toujours présent dans ce dossier. Alors que les rumeurs continuent d'apparaître sur Mbappé, Carlo Ancelotti a commenté la finale du Mondial, et a loué les qualités de... Lionel Messi.

Visage fermé devant le public amassé sur la place de la Concorde. Kylian Mbappé n'a toujours pas digéré sa défaite en finale du Mondial face à l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b). Visiblement marqué, l'international français devrait prendre quelques jours de vacances avant de replonger dans son quotidien au PSG. Un passage, qui deviendrait de plus en plus délicat à en croire les informations de Sport.

Le Real Madrid rêverait toujours de Mbappé

Selon le média espagnol, Kylian Mbappé envisagerait de quitter le PSG en fin de saison. Il estime que le club ne lui permet plus de remplir ses objectifs, aussi bien collectifs qu'individuels. L'international français rêve de grandeur. Et la presse étrangère relance la piste Real Madrid. Ce lundi, Carlo Ancelotti a commenté la finale du Mondial, que disputait Mbappé. Mais auteur d'un triplé, le joueur du PSG a été sévèrement évalué par l'entraîneur du Real Madrid.

Sacré face à Mbappé, Messi est salué par Ancelotti

Selon le technicien, l'Argentine de Lionel Messi mérite amplement sa victoire. « C'était très agréable, le Mondial s'est terminé par un beau final. L'Argentine méritait de gagner, elle a trouvé sa conviction et s'est accrochée à un Messi fantastique. Les deux équipes ayant le meilleur talent individuel et la meilleure organisation sont venues jouer. Ils n'ont pas eu peur de défendre et ce malgré leur talent. La France et l'Argentine ont basé leurs victoires sur une bonne défense et la qualité de leurs joueurs » a confié le technicien.

Pour Ancelotti, Mbappé n'est pas le meilleur joueur du monde