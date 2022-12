PSG : Après la Coupe du Monde 2022, Galtier est fixé pour le retour de Mbappé et Messi

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont disputés la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Alors que l'Argentine a battu la France, Christophe Galtier devrait retrouver ses deux stars au début du mois de janvier. Lionel Messi ayant deux ou trois jours de repos supplémentaires que Kylian Mbappé.

Qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde, la France et l'Argentine se sont livrés une énorme bataille. Dos à dos à l'issue du temps réglementaire (2-2), les Bleus et l' Albiceleste ont tenté de se départager en prolongation, sans succès (3-3). C'est donc lors de la séance des tirs-au-but qu'il y a finalement eu un vainqueur. En effet, l'Argentine de Lionel Messi a été plus fort dans cet exercice que la France de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé de retour au début de l'année 2023

Tous les deux finalistes de la Coupe du Monde, Lionel Messi et Kylian Mbappé vont profiter de plusieurs jours de repos bien mérités avant de faire leur retour au PSG. Selon les informations de L'Equipe , le numéro 7 de Christophe Galtier devrait revenir au Camp des Loges au début de l'année 2023. Par conséquent, le PSG devra faire sans Kylian Mbappé lors de la réception de Strasbourg le mercredi 28 décembre. Et en ce qui concerne le déplacement à Lens du dimanche 1er janvier, le vice-champion du monde français sera probablement une nouvelle fois absent.

Lionel Messi reviendra 2 ou 3 jours après Kylian Mbappé