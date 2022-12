Transferts - PSG : Campos le veut pour soulager Mbappé, la réponse tombe

Thomas Bourseau

Star incontestée du PSG et encore plus grâce à ses performances au Mondial avec l’Équipe de France au Qatar, Kylian Mbappé n’est pas satisfait de son rôle dans l’animation offensive du Paris Saint-Germain. Pour remédier au problème, Luis Campos envisagerait de recruter Dusan Vlahovic. Mais le principal intéressé a déjà donné sa réponse au PSG.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé s’avançait sur la pelouse du Parc des princes accompagné de son président Nasser Al-Khelaïfi afin d’annoncer la prolongation de son contrat courant à présent jusqu’en juin 2025 au PSG bien que l’ultime année du bail en question ne soit qu’optionnelle. Cependant, au cours des négociations, il lui aurait été spécifié qu’un attaquant de pointe allait être recruté à la dernière intersaison pour qu’il puisse tourner autour.

Mbappé mécontent de son rôle au PSG, Campos pense à Vlahovic

Cependant, il n’en a rien été malgré les pistes Robert Lewandowski ou encore Gianluca Scamacca. Résultat ? Kylian Mbappé n’a eu d’autre choix que de performer en tant qu’attaquant de pointe à plusieurs reprises et notamment dans un rôle de pivot qu’il semble peu affectionner, en attestent ses déclarations en septembre dernier lors d’un rassemblement avec l’Équipe de France et sa story Instagram début octobre via laquelle il disait #PivotGang. D’après la presse italienne, Luis Campos songerait à Dusan Vlahovic afin de soulager Kylian Mbappé.

Courtisé par le PSG et certains clubs européens, Vlahovic veut rester à la Juventus