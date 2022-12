Mercato : Après Mbappé, Macron veut régler l’avenir de Deschamps

Axel Cornic

Emmanuel Macron, président de la République français, semble plus impliqué que jamais dans le football français. Son rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n’est plus à prouver et désormais, il semble s’être tourné vers Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France est en effet en fin de contrat avec la FFF...

L’équipe de France a perdu en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, mais la vedette a été volée par une autre personne. Emmanuel Macron a en effet été très présent lors de cette rencontre, plus qu’aucun autre président de la République avant lui, ce qui n’a pas toujours été très apprécié.

Macron très critiqué après la finale

L’image d’un Emmanuel Macron voulant consoler Kylian Mbappé a fait le tour du monde et ce lundi, l’opposition a dénoncé un moment gênant et malaisant. Cette proximité n’est pourtant pas surprenante, puisque la star de l’équipe de France et du PSG a souvent expliqué échanger avec Macron, ce qui a d’ailleurs eu un impact sur certains choix au cours de sa jeune carrière.

« J'ai eu une discussion avec Kylian Mbappé »

C’est en effet le président de la République qui avait demandé à Mbappé de rester au PSG en fin de saison, dernière, comme il l’avait révélé en juin 2022. « J'ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France » avait déclaré Macron. « Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c'est le rôle d'un président de défendre le pays ».

Place à Deschamps ?