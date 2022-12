Transferts - PSG : La FFF interpelle Kylian Mbappé pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une Coupe du Monde XXL avec l’équipe de France, Kylian Mbappé va bientôt retrouver son quotidien en club avec le PSG. Son avenir fait une nouvelle fois couler beaucoup d’encre, et Noël Le Graët lui a fait passer un message fort à ce sujet en l’incitant à rester au Parc des Princes.

Sacré meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec 8 réalisations, Kylian Mbappé était malgré tout inconsolable dimanche soir après la défaite de l’équipe de France en finale face à l’Argentine. Il sera bientôt l’heure de reprendre le quotidien au PSG, où son avenir semble d’ailleurs incertain…

Coupe du monde 2022 : Malgré un Mbappé en feu, l'équipe de France battue par l'Argentine https://t.co/XE33KKTdr7 pic.twitter.com/abp2OFElAv — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Malaise entre Mbappé et le PSG

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il existe un différend d’ordre financier entre Kylian Mbappé et la direction du PSG, ce qui pourrait avoir un impact sur l’avenir de l’attaquant de l’équipe de France. Et pourtant, le président de la FFF Noël Le Graët affiche un souhait très clair pour l’avenir de Mbappé.

« Je l’invite à rester en Ligue 1 »