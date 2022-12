Mercato - PSG : Le prochain gros transfert de Campos, ça pourrait être lui

Axel Cornic

Grande star de la Juventus depuis le départ de Paulo Dybala en fin de saison dernière, Dusan Vlahovic est un joueur extrêmement apprécié. C’est le cas au Paris Saint-Germain, où Luis Campos aimerait l’offrir à un Kylian Mbappé qui cherche une sorte de pivot pour exprimer au mieux ce talent. Ce dossier s’annonce toutefois très compliqué, tant par la concurrence que par la position des Bianconeri, qui ne veulent pas perdre leur joueur.

L’avenir de la MNM est des plus flous. Lionel Messi est en effet en fin de contrat et Kylian Mbappé a encore récemment eu des envies de départs, sans parler d’un Neymar qui a été poussé vers la sortie pas plus tard que lors du dernier mercato. Ainsi, au sein du PSG on semble déjà dessiner l’attaque de demain...

Mercato - PSG : Un contrat pour Messi ? Al-Khelaïfi annonce la couleur https://t.co/7GhaTszl05 pic.twitter.com/abFhUCUYe6 — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Campos prépare le transfert de Vlahovic

Luis Campos a déjà une idée en tête. Ce dimanche, Tuttosport nous apprend que le PSG aurait approché l’entourage de Dusan Vlahovic récemment, se renseignant au sujet d’un possible transfert. Ne vous attendez toutefois pas à le voir débarquer en janvier, puisque Campos travaillerait plutôt pour l’été 2023.

Le Bayern à l’affût, Arsenal prêt à sauter sur l’occasion

D’autres clubs auraient bougé leurs pions et le Bayern Munich semble vouloir adopter la même stratégie que le PSG. Mais attention à Arsenal, qui pourrait bien prendre tout le monde de vitesse ! Tuttosport explique que la blessure de Gabriel Jesus devrait pousser les Gunners a faire quelque chose lors du mercato de janvier.

La Juventus fait mur

Mais qu’en est-il de la Juventus ? A en croire le quotidien italien, a Turin on n’aurait aucune intention de se séparer d’un joueur acheté pour plus de 70M€, il y a moins d’un an. Les dirigeants ont décidé en fin de saison dernière de sacrifier Paulo Dybala pour faire de la place à Vlahovic, qui de son côté semble vouloir repayer la confiance de son club.