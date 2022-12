Zidane, Deschamps… Toutes les infos mercato du 20 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Zidane toujours pas chaud pour venir

Même si la tendance semble plutôt à une prolongation de contrat pour Didier Deschamps en équipe de France, ce qui fermerait donc la porte à une arrivée de Zinedine Zidane, ce dernier ne semble pas forcément pressé de retrouver un challenge. L'EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que Zidane profite surtout de sa famille, mais quoiqu'il en soit et malgré un intérêt persistant de l'émir du Qatar à son sujet, le technicien français n'est pas attiré par la perspective d'une arrivée au PSG. Il préfèrerait opter pour un challenge qu'il connait déjà, comme par exemple la Juventus Turin, ce qui exclurait donc l'hypothèse d'une arrivée en Premier League. Zidane a d'ailleurs recalé Manchester United ces derniers mois.



L'agent de Deschamps en remet une couche sur son avenir

De nouveau interrogé ce mardi par BFM TV, Jean-Pierre Bernès, agent de Didier Deschamps, a évoqué l'avenir du sélectionneur de l'équipe de France et exclut d'emblée la possibilité d'une reconversion au sein de la FFF : « Non, pas du tout. Pas du tout. D’abord, Didier est jeune encore. Il a encore des ambitions de manager une équipe et des joueurs. Il n’est pas du tout dans ce projet-là. Pas du tout. Ce n’est pas du tout lié à un poste de président de la Fédération. C’est un homme de terrain, c’est ce qui lui plaît. C’est ce qu’il a toujours aimé. Depuis l’âge de 24 ans c’est un meneur d’hommes. Il a été capitaine dans de grandes équipes à Nantes, à Marseille, à Turin. Il a aussi managé des grands clubs. Depuis dix ans il est en équipe nationale, aujourd’hui il est au sommet de son art par rapport à ce qu’il effectue et par rapport à son travail. Je pense qu’il veut continuer dans le projet d’être entraîneur bien évidemment, après il faut savoir ce qu’il va vouloir prendre comme décision. Continuer ou prendre un club ? Je pense qu’il est maître de son destin, il est maître de son avenir et personne ne pourra le faire changer d’idée. Ce ne sont pas les questions ou les pressions qu’il pourrait y avoir dans les prochains jours, et c’est tout à fait normal, qui vont le faire changer d’avis », confie l'agent de Deschamps.



PSG : Keylor Navas est bien courtisé par le Bayern

Le média allemand Kicker confirme l'intérêt du Bayern Munich pour Keylor Navas, mais le gardien costaricien du PSG n'est pas la seule option à l'étude pour les Bavarois. La direction du Bayern songe à trois autres possibilités : rapatrier Alexander Nübel, aujourd’hui prêté à l’AS Monaco, ou bien recruter Yann Sommer ou Yassine Bounou.



L'OM enfin prêt à lâcher Gerson ?

Selon les révélations du journaliste brésilien Julio Miguel Neto, qui s'est entretenu le père de Gerson, l’OM serait désormais plus ouvert à l'idée de reprendre les négociations avec Flamengo pour une vente du milieu de terrain marseillais. Un départ semble donc toujours possible pour Gerson, qui n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor et pourrait rapporter une somme intéressante à l'OM cet hiver.



