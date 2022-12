Mercato : La prochaine destination de Cristiano Ronaldo est enfin connue

Amadou Diawara

Libre de ton contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait prendre la direction d'Al Nassr. Selon la presse espagnole, le club saoudien aurait lancé les pourparlers avec le clan de CR7 depuis son départ d'Old trafford. Et aujourd'hui, le club emmené par Rudi Garcia espérerait finaliser le transfert de Cristiano Ronaldo avant la fin de l'année 2022.

Après avoir dézingué la direction de Manchester United et l'entraineur Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a trouvé un accord avec les Red Devils pour résilier son contrat - qui courait jusqu'au 30 juin - à l'amiable. Actuellement sans club, CR7 devrait quitter l'Europe et migrer vers l'Arabie Saoudite cet hiver.

Direction Al Nassr pour Cristiano Ronaldo

Selon les informations de Marca , divulguées ce mardi matin, la direction d'Al Nassr aurait lancé les pourparlers avec Cristiano Ronaldo depuis son départ de Manchester United. Et pour faire plier la star portugaise de 37 ans, les Saoudiens envisageraient de lui offrir un contrat de 200M€ annuels - incluant salaire et accords publicitaires - pour un engagement de deux saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Al Nassr veut en finir avant 2023 pour le transfert de CR7