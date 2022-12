Mercato : Zidane a déjà une idée s’il ne reprend pas l’équipe de France

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé depuis longtemps comme l’option la plus probable pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, Zinedine Zidane pourrait finalement être plombé par une éventuelle prolongation du sélectionneur national. Un retour en club serait alors envisagé, et Zidane a déjà défini les critères de sa future destination.

Interrogé le 24 octobre dernier au sujet de son avenir et son retour tant attendu sur un banc de touche alors qu’il présentait sa statue au Musée Grévin, Zinedine Zidane semblait être proche de retrouver un challenge : « Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt », confiait Zidane, sans poste depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021. L’Équipe de France est bien évidemment évoquée avec insistance à son sujet, mais tout dépendra de la décision finale de Didier Deschamps qui va se voir proposer une prolongation de contrat de la part de la FFF. Et de son côté, Zidane a recalé plusieurs écuries ces derniers mois, dont le PSG…

Zidane pas chaud pour le PSG

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, il était la grande priorité des grandes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, pour venir succéder à Mauricio Pochettino l’été dernier. Zinedine Zidane a refusé le poste, et c’est finalement Christophe Galtier qui a donc été choisi. Mais L’EQUIPE en remet une couche dans ses colonnes du jour et indique que malgré l’intérêt persistant de l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, Zidane n’est pas du tout attiré par la perspective de venir intégrer le projet QSI. Et le technicien français a d’autres projets s’il doit reprendre un club dans les mois à venir.

Plutôt la Juventus que la Premier League ?