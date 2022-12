Mercato - OM : L’annonce du clan Gerson sur son transfert

Thibault Morlain

Depuis plusieurs semaines maintenant, le feuilleton Gerson bat son plein. Et alors que l’OM et Flamengo n’ont pas réussi à trouver un accord pour le transfert du Brésilien lors de leurs premières négociations, cela serait loin d’être terminé. En effet, un départ de Gerson serait toujours d’actualité et voilà que de nouvelles avancées auraient eu lieu.

Relégué sur le banc de touche à l’OM, Gerson souhaite partir cet hiver. Et sa priorité serait claire : retourner à Flamengo. Mais encore faut-il que les deux clubs trouvent un accord. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent alors que le10sport.com vous a révélé que l’OM réclamait 20M€ pour Gerson quand Flamengo offrait 12M€. Alors que cela semblait se compliquer pour le transfert du Brésilien, cela pourrait bien avancer en coulisses…

Des négociations relancées entre l’OM et Flamengo

Journaliste brésilien, Julio Miguel Neto a expliqué s’être entretenu avec Marcao, père et agent de Gerson. Et à cette occasion, il aurait assuré que l’OM serait désormais plus ouvert aux négociations pour le transfert du milieu de terrain olympien. Un transfert à Flamengo serait ainsi toujours possible pour Gerson.

Gerson a fait tout ce qui était en son pouvoir

Marcao aurait toutefois précisé par la suite que la balle serait désormais dans le camp de l’OM et de Flamengo. En effet, Gerson et son entourage auraient fait tout ce qu’il fallait pour réaliser ce transfert. A voir maintenant si les deux clubs arriveront à se mettre d’accord.