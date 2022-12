Coupe du monde 2022 : Argentine, Maradona... L’émouvant message de Messi

Axel Cornic

Alors que l’équipe fête actuellement la victoire en Coupe du monde avec les supporters dans les rues bondées de Buenos Aires, Lionel Messi a publié sur ses réseaux sociaux. Il y revient bien sûr sur la réalisation de son rêve mondial, mais adresse également un hommage touchant à Diego Armando Maradona, décédé il y a près de deux ans.

Dès le coup de sifflet final, la fête argentine a commencé et ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Après avoir passé quelque temps au Qatar, les Champions du monde ainsi que leurs proches sont arrivés en Argentine ce mardi et actuellement, ils paradent dans les rues de Buenos Aires pour communier avec leurs supporters.

« J'ai toujours rêvé d'être Champion du monde et je ne voulais pas arrêter d'essayer »

C’est le moment qu’a choisi Lionel Messi pour publier un message fort via son compte Instagram, livrant ses sentiments après avoir enfin décroché la Coupe du monde. « J'ai toujours rêvé d'être Champion du monde et je ne voulais pas arrêter d'essayer, même en sachant que cela pourrait ne jamais arriver » peut-on lire dans ce message. « Cette Coupe que nous avons gagnée est aussi pour tous ceux qui ne l'ont pas remportée lors des précédentes Coupes du monde que nous avons disputées, comme en 2014 au Brésil ».

« Diego nous a encouragés du ciel »