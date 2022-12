Coupe du monde 2022 : Voilà les plans de Neymar avec le Brésil

Thibault Morlain

Eliminé par la Croatie, le Brésil a énormément de mal à digérer sa Coupe du monde 2022. De quoi faire réfléchir certains internationaux. Cela vaut notamment pour Neymar, qui avait jeté un froid concernant la suite de son aventure avec la Seleçao. Le joueur du PSG pourrait-il alors arrêter sa carrière internationale ? Des précisions ont été apportées sur le sujet.

« Je ne garantis pas à 100% que je reviendrai. J'ai besoin d'analyser, de réfléchir un peu plus à ce qui est bon pour moi et pour l'équipe nationale ». Suite à l’élimination du Brésil en Coupe du monde, Neymar a remis en question son avenir international. Le joueur du PSG l’a expliqué, il pourrait ne pas revenir avec la Seleçao. Mais voilà qu’on en saurait plus sur ce que Neymar voudrait faire…

Une retraite internationale pour Neymar ? Non

C’est Goal qui a fait le point concernant l’avenir international de Neymar. Et dans un premier temps, il a été expliqué que le joueur du PSG n’avait pas envie d’arrêter définitivement avec le Brésil. Quels sont alors les plans de Neymar ? L’idée serait de faire comme ce qu’a pu faire Lionel Messi par le passé avec l’Argentine, à savoir prendre une pause et ne pas être là pour les prochains matchs du Brésil, surtout si ce sont des matchs amicaux.

Une discussion à venir avec le futur sélectionneur

Neymar devra ensuite s’entretenir avec le prochain sélectionneur du Brésil. Tite parti, son successeur est recherché et celui-ci aura donc pour mission d’établir le plan de route avec l’international auriverde. A voir maintenant quels matchs Neymar souhaitera disputer ou non avec le Brésil…