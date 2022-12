Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une terrible réponse pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans club depuis le 22 novembre, Cristiano Ronaldo voit son avenir s'écrire en pointillé. Alors qu'il se verrait bien poursuivre sa carrière en Europe, l'attaquant portugais n'aurait reçu aucune offre concrète de la part d'une formation du Vieux continent, ce qui pourrait le contraindre à accepter la proposition d’Al-Nassr en Arabie saoudite...

Libre depuis le 22 novembre dernier, et l’annonce de son départ de Manchester United en pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est dans le flou pour son avenir alors qu’il se dirige vers ses 38 ans. Les pistes sont rares pour l’international portugais, annoncé avec insistance en Arabie saoudite du côté d’Al-Nassr. Si le principal intéressé se verrait bien poursuivre sa carrière en Europe, le manque de proposition concrète pourrait l’obliger à quitter le continent.

Cristiano Ronaldo n’a plus la cote en Europe

En effet, AS révèle ce mercredi que Cristiano Ronaldo n’aurait reçu aucune proposition concrète de la part d’une écurie européenne depuis l’annonce de son départ de Manchester United. Alors qu’il s’est entraîné du côté du centre d’entraînement du Real Madrid ces derniers jours, le Portugais ne fera pas non plus son retour chez les Merengue .

Transferts : Sans club, Cristiano Ronaldo fait durer son mercato https://t.co/ZrTWwcRLg8 pic.twitter.com/SmP7HCtoXS — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Pas de retour au Real Madrid envisagé

Malgré son passage à Valdebebas, Cristiano Ronaldo n’a reçu aucune proposition du Real Madrid, et la situation n’évoluera pas dans les jours à venir malgré les bons rapports entre les deux parties. En revanche, le quintuple Ballon d’Or a bien une offre d’Al-Nassr entre les mains…