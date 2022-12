Transferts : Le Real Madrid c’est non, Cristiano Ronaldo est fixé pour son mercato

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo est sans contrat pour la première fois de sa carrière, de son propre chef au vu de son interview explosive avec Piers Morgan en novembre dernier. Cependant, un retour au Real Madrid ne devrait pas se concrétiser. Explications.

Depuis le 22 novembre dernier, Cristiano Ronaldo est libre de s’engager avec le club de son choix. Après son interview explosive livrée à Piers Morgan, au cours de laquelle il réglait ses comptes avec Manchester United et son désarmais ex-coach Erik Ten Hag, le quintuple Ballon d’or a vu son contrat être rompu par les Red Devils . La Gazzetta dello Sport révélait dans la foulée que Ronaldo avait deux destinations précises en tête pour son avenir : le PSG et Chelsea.

Le PSG a annoncé la couleur pour Ronaldo, Chelsea toujours muet

Pour ce qui est du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi avait fermé la porte à une telle éventualité lors d’une interview accordée à Sky Sports pendant la Coupe du monde au Qatar. « C'est une légende, c'est une star. Le footballeur, je l'admire et l'aime en tant que joueur et professionnel. Un joueur fantastique. Il a 37 ans aujourd'hui, il est incroyable. Mais tous les clubs veulent l'engager aussi. Le problème aujourd'hui pour nous est que nous avons le poste [rempli] - son poste - donc ce n'est pas facile de remplacer le poste que nous avons avec lui. Ce serait impossible, honnêtement, pour nous ». Pour Chelsea, l’incertitude règne puisque les décideurs des Blues semblaient relativement chauds l’été dernier. La vérité serait tout autre pour cet hiver.

Mercato - OM : Cristiano Ronaldo a discuté avec l’OM, la bombe est lâchée https://t.co/kjZZlqYYg1 pic.twitter.com/0NgR7hG2Ww — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Le Real Madrid ferme la porte à un retour, Ronaldo attend Al-Nassr