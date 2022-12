Mercato : Quelle révélation de la Coupe du monde doit recruter le PSG ?

Arthur Montagne

Comme chaque Coupe du monde, des joueurs se sont révélés aux yeux du grand public et pourraient bien être les stars du prochain mercato. Et au Qatar, le Mondial n'a pas échappé à la règle puisque de nombreux talents vont animer les prochaines semaines sur le marché. Le PSG pourrait ainsi en profiter pour se positionner sur certains dossiers. Mais quel talent de la Coupe du monde doit être la priorité du club de la capitale ?

Dimanche, la Coupe du monde a pris fin par une finale absolument folle remportée par l'Argentine contre l'équipe de France aux tirs-au-but. La fin d'un tournoi qui aura duré un an et qui aura mis en lumière de jeunes talents encore méconnus du grand public. A côté de Kylian Mbappé et Lionel Messi, des joueurs se sont révélés aux yeux du monde et devraient prochainement animer le mercato. Le PSG doit-il sauter sur l'occasion ?

Bellingham, Gvardiol, Fernandez... les premières pistes du PSG

Une chose est sûre, le PSG ne devrait pas rester inactif et plusieurs talents du Mondial sont déjà annoncés dans le viseur du club de la capitale. A l'image de Joško Gvardiol. Le roc du RB Leipzig a impressionné dans la charnière centrale de la Croatie, troisième de la Coupe du monde. Champion du monde et meilleur jeune de la compétition, Enzo Fernandez aurait également tapé dans l'œil du PSG. Tout comme Jude Bellingham dont l'intérêt a été révélé par Nasser Al-Khelaïfi en personne. « C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher », confiait le président du PSG.

Ounahi, Amrabat, Kudus... les autres révélations

D'autres joueurs ont également brillé au Qatar et ne sont pas encore annoncés dans le viseur du PSG à l'image d'Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Mohammed Kudus, Cody Gakpo, Dominik Livakovic ou encore Randal Kolo Muani.



Selon vous, quelles révélations de la Coupe du monde doit recruter le PSG ?