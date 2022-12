Mercato - OM : Longoria rêve d'Ounahi, il va recevoir une terrible réponse

Arthur Montagne

Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, éliminé en demi-finale par l'équipe de France, Azzedine Ounahi risque d'animer le mercato d'hiver. En quête de renforts dans l'entrejeu, l'OM serait notamment très chaud sur le dossier, mais compte tenu de l'importance prise par le milieu de terrain du SCO, le club phocéen ne devrait pas avoir les moyens de rivaliser avec la concurrence.

Ce sera probablement l'attraction du mercato d'hiver. Révélation de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi affole déjà le marché comme l'a récemment révélé Said Chabane, président d'Angers. « On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison », confiait-il ces derniers jours.

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

L'OM est très chaud pour Ounahi...

En Ligue 1 également les prestations d'Azzedine Ounahi ne sont pas passées inaperçues. Selon les informations de Foot Mercato , l'OM est très chaud sur ce dossier et Pablo Longoria rêverait de le recruter cet hiver afin de densifier son entrejeu.

... qui sera trop cher