Mercato - PSG : Après le Mondial, quel international français serait la recrue idéale à Paris ?

Alors que la Coupe du monde a fermé ses portes après une finale historique, l’heure est désormais à la reprise des championnats et au début du mercato hivernal. Plusieurs clubs devraient profiter de la compétition venant de s’achever au Qatar pour identifier certaines de leurs priorités. De son côté, le PSG a l’intention de se montrer calme, mais selon vous, vers quel international français Luis Campos devrait se tourner à l’avenir ?

Après une finale déjà mythique entre l’Argentine et la France (3-3, 4-2 tab.) remportée par Lionel Messi et ses coéquipiers, le football de club retrouve ses droits. Les championnats vont bientôt reprendre tandis que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques jours. Plusieurs joueurs ont profité du Mondial au Qatar pour s’illustrer et apparaissent aujourd’hui dans le viseur de nombreux clubs. C’est notamment le cas d’Enzo Fernandez (Benfica) avec l’Argentine ou encore d’Azzedine Ounahi (Angers) avec le Maroc. De nombreux français ont également brillé durant les cinq semaines de compétition, assez pour convaincre le PSG de miser sur l’un d’entre eux ?

Marcus Thuram dans le viseur du PSG ?

D’après MédiaFoot , Luis Campos aurait notamment craqué pour Marcus Thuram. Le fils de Lilian a été l’auteur de prestations satisfaisantes lors de ses entrées en jeu durant la Coupe du monde, tout comme Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), de quoi séduire le conseiller football du PSG, pas insensible non plus par sa situation avec le Borussia Mönchengladbach. Actuellement dans sa dernière année de contrat, l’attaquant de 25 ans ne devrait pas prolonger et sera donc libre en fin de saison, ou bien disponible dès janvier à un prix abordable.

Upamecano, Konaté, Giroud… Ils ont brillé au Qatar

Au cours de la Coupe du monde, d’autres protégés de Didier Deschamps ont su se démarquer. C’est notamment le cas de Dayot Upamecano (Bayern) et Ibrahima Konaté (Liverpool) en défense, secteur dans lequel le PSG cherche à se renforcer. À gauche, Théo Hernandez (AC Milan) est parvenu à faire oublier son frère malgré quelques maladresses par moments, tandis qu’Adrien Rabiot (Juventus) s’est imposé comme un pion essentiel, alors qu’un retour au PSG est évoqué comme une possibilité depuis plusieurs semaines par la presse espagnole. Difficile de ne pas saluer non plus les prestations d’Antoine Griezmann (Atlético), replacé dans un rôle de milieu relayeur, et d’Olivier Giroud (AC Milan), parfait complément de Kylian Mbappé.



