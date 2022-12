Transferts - OM : Voilà la meilleure recrue du mercato estival 2022

Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Porto l’été dernier, Chancel Mbemba a finalement choisi l’OM pour continuer sa carrière. Le robuste défenseur central congolais, qui s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor, est la meilleure recrue estivale de l’OM.

Le 19 juillet dernier, au moment de présenter sa nouvelle recrue Chancel Mbemba (28 ans) en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria se félicitait de ce joli coup à 0€ réalisé sur le mercato : « C'est un défenseur central à l'ancienne. On avait l'opportunité de faire le transfert en tant que joueur libre, on a saisi l'opportunité. Il joue avec de la personnalité, il a de l'expérience et c'est important pour nous. On a amélioré l'effectif sur les joueurs défensifs. C'est important de boucler des opportunités comme ça », expliquait Longoria.

Mbemba, incontournable à l’OM

Et en effet, dès les premières semaines après son arrivée à l’OM, l’ancien roc défensif du FC Porto a rapidement trouvé ses marques dans la défense phocéenne. Chancel Mbemba a enchainé les prestations défensives de haut niveau, mais il s’est également montré décisif à plusieurs reprises en attaque avec déjà 2 buts inscrits en Ligue des Champions et 1 en championnat.

« Il fallait que je vienne »