Transferts - PSG : Voilà la meilleure recrue du mercato estival 2022

Guillaume de Saint Sauveur

Toute première recrue du mercato estival 2022 du PSG, Vitinha s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu du club de la capitale. Percutant et régulier dans ses performances, le milieu de terrain portugais a été la recrue la plus convaincante de ce début de saison au PSG.

Peu de temps après sa nomination en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos a immédiatement donné un accent portugais à son recrutement. Le conseiller sportif du club de la capitale a en effet décidé de lever l’option d’achat de Vitinha au FC Porto, fixée à 40M€, pour attirer le milieu de terrain de 22 ans au Parc des Princes. Et il n’a pas fallu beaucoup de temps à Vitinha pour s’avérer performant et particulièrement précieux dans le schéma tactique mis en place par Christophe Galtier au PSG.

Vitinha, déjà indispensable

En effet, l’international portugais a très rapidement montré sa capacité à porter le jeu parisien vers l’avant avec une belle qualité de passe et une vision du jeu hors du commun. L’intégration de Vitinha a été accomplie à vitesse grand V au PSG, contrairement aux autres renforts du milieu de terrain (Renato Sanches, Fabian Ruiz) qui ne semblent pas encore avoir vraiment trouvé leurs marques au Parc des Princes.

« Un rêve qui s’est réalisé »