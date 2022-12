Mercato - PSG : Les deux stars qui ont échappé de peu à Luis Campos

Guillaume de Saint Sauveur

Lors du dernier mercato estival, la direction du PSG a cherché à se renforcer avec un buteur supplémentaire ainsi qu’un défenseur central d’envergure. Pour se faire, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Robert Lewandowski et Milan Skriniar, mais aucune de ces deux stars n’est arrivée au PSG.

C’est un fait, le PSG a vécu un été 2022 plutôt agité sur le marché des transferts avec le départ de nombreux éléments jugés indésirables (Gueye, Paredes, Rafinha, Wijnaldum, Kehrer, Kurzawa, Icardi, Ander Herrera…) mais également six nouvelles recrues : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Pourtant, Luis Campos n’était pas forcément satisfait du mercato estival du PSG puisqu’il souhaitait deux renforts supplémentaires…

▶️Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Mbappé 👇 pic.twitter.com/pENjAOvMhk — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Le PSG a tout donné pour Skriniar

En effet, alors que le projet initial de Christophe Galtier était de basculer dans un système à trois défenseurs centraux, le PSG a tenté de recruter un profil supplémentaire à ce poste, et Milan Skriniar était sa priorité absolue. Les négociations ont duré pendant plusieurs semaines avec l’Inter Milan, qui n’a jamais lâché prise pour défenseur slovaque : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection », indiquait d’ailleurs Campos en septembre au micro de RMC Sport. Et Skriniar n’était pas la seule star attendue au PSG.

Lewandowski était également ciblé

Alors que son départ du Bayern Munich s’est précisé en fin de saison dernière, le PSG a tenté de rafler la mise avec Robert Lewandowski pour satisfaire les demandes de Kylian Mbappé, désireux d’évoluer aux côtés d’un pur buteur sur le front de l’attaque. Le buteur polonais était donc courtisé par Luis Campos, mais il a finalement opté pour un transfert vers le FC Barcelone. Pour rappel, Gianluca Scamacca était également ciblé par le PSG en début de mercato avant d’opter pour un transfert à West Ham.